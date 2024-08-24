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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1873 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1873 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Heritage - June 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2022
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 69 USD
Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
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Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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