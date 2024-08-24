Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1873 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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