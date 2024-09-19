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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1873 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1873 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1873 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7947 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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