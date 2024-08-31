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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1873 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1873 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1873 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
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  • New York Sale (1)
Пруссия 3 пфеннига 1873 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1873 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1873 A на аукционе New York Sale - January 9, 2013
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2013
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1873 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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