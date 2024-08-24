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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1930 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 40 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 2 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1862 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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