2 пфеннига 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1930 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 40 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.

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