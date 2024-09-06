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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 145 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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