Талер 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31078 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

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