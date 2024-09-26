Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31078 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Coinhouse
Дата 10 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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