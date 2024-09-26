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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31078 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия Талер 1870 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Пруссия Талер 1870 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия Талер 1870 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Пруссия Талер 1870 A на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Coinhouse - February 10, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 10 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Пруссия Талер 1870 A на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Пруссия Талер 1870 A на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 A на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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