Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1870 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 24 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 сентября 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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