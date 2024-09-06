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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1870 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 24 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Teutoburger (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность F
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Coinhouse - March 26, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Heritage - September 24, 2015
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Heritage - September 24, 2015
Продавец Heritage
Дата 24 сентября 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Пруссия 3 пфеннига 1870 A на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность PF65 RD CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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