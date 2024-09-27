Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крона 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крона
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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