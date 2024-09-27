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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1870 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1870 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1870 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1870 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1870 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1870 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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