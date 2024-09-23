Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2633 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 200 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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