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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2633 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 200 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Nuance Auction Galleries, Inc. - December 5, 2015
Продавец Nuance Auction Galleries, Inc.
Дата 5 декабря 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Nuance Auction Galleries, Inc. - May 16, 2015
Продавец Nuance Auction Galleries, Inc.
Дата 16 мая 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 B на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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