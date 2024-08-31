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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1870 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 13 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 C на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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