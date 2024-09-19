Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1870 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4231 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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