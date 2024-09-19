1 пфенниг 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1870 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4231 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность PROOF (6) Сохранность (слабы) PF65 (2) PF64 (1) RD (1) RB (2) Сервис PCGS (3)