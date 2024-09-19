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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1870 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1870 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1870 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4231 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1870 C на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1870 C на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1870 C на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Пруссия 1 пфенниг 1870 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1870 C на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1870 C на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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