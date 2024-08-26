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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2274 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 6500 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2017.

Сохранность
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3007 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
3044 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Heritage - April 19, 2016
Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1870 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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