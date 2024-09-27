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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1870 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1870 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1870 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе InAsta S.p.A. за 14 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (2)
  • InAsta (1)
  • Künker (1)
Пруссия 3 пфеннига 1870 C на аукционе InAsta - September 12, 2023
Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1870 C на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1870 C на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1870 C на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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