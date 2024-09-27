Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1870 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе InAsta S.p.A. за 14 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.
Сохранность
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Где продать?
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