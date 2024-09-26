Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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