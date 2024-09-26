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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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