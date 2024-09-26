Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1870 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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