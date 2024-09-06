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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1870 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1870 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1870 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1870 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4177 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Heritage - January 7, 2021
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Heritage - January 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Heritage - April 16, 2020
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Heritage - April 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Stack's - January 20, 2020
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Heritage - June 6, 2019
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1870 C на аукционе Heritage - June 6, 2019
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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