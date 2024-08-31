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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1870 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1870 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1870 A на аукционе Heritage - August 23, 2018
Пруссия 1 пфенниг 1870 A на аукционе Heritage - August 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Пруссия 1 пфенниг 1870 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1870 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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