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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1870 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1870 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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