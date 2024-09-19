2 талера 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7200 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность PROOF (6) UNC (3) AU (28) XF (71) VF (8) Сохранность (слабы) MS62 (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Busso Peus (1)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (4)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (5)

Heritage (1)

HIRSCH (1)

Höhn (4)

Kroha (1)

Künker (61)

Möller (1)

Rauch (1)

Rhenumis (1)

Sonntag (3)

Stack's (1)

Teutoburger (6)

UBS (4)

WAG (12)

Westfälische (5)