Талер 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98121 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.

Сохранность PROOF (4) UNC (8) AU (22) XF (30) VF (14) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) PF65 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (5)

Продавец Все фирмы

Aurea (2)

Busso Peus (1)

CoinsNB (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (6)

Erwin Dietrich (1)

Grün (2)

Heritage (3)

HERVERA (2)

Höhn (2)

Katz (5)

Kroha (1)

Künker (17)

Möller (1)

Monedalia.es (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (2)

Soler y Llach (2)

Stephen Album (1)

Teutoburger (8)

WAG (10)

Westfälische (1)

Wójcicki (1)