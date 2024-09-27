Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98121 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 17 ноября 2023
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 6 сентября 2023
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Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 10 декабря 2022
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Дата 15 октября 2022
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Дата 27 марта 2022
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Дата 9 декабря 2021
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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