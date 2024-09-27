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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98121 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Пруссия Талер 1871 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия Талер 1871 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Пруссия Талер 1871 A на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Пруссия Талер 1871 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1871 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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