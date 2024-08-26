Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3606 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 48 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск