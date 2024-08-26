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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3606 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 48 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 B на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 B на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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