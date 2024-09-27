Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1872 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1872 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7946 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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