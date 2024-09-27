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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1872 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1872 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1872 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1872 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7946 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Stack's - February 12, 2019
Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Stack's - February 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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