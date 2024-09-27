1 серебряный грош 1872 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1872 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7946 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

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