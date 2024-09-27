Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1862
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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