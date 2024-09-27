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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1862 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1862 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.

Сохранность
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  • Via (1)
  • Zöttl (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Via - October 16, 2020
Продавец Via
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Naumann - July 7, 2019
Продавец Naumann
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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