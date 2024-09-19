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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1872 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1872 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Aurea - April 4, 2017
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Heritage - December 4, 2014
Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS66 NGC
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Пруссия 1 серебряный грош 1872 A на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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