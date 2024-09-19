Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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