1 серебряный грош 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2020.

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