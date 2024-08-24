Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1871 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1871 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (7)
  • Meister & Sonntag (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (3)
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия Талер 1871 C на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1871 C на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1871 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск