Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.
Сохранность
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- SINCONA (1)
- WAG (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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