2 1/2 серебряных гроша 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 120 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

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