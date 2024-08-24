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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 120 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 A на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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