Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 120 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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