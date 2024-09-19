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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1871 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1871 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1871 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе H.D. Rauch за 22 EUR. Торги состоялись 15 октября 2021.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Пруссия 1 пфенниг 1871 B на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1871 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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