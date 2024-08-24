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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 240 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия Талер 1871 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Stack's - February 25, 2021
Пруссия Талер 1871 B на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1871 B на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1871 B на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1871 B на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1871 B на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1871 B на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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