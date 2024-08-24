Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 240 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Grün (2)
- Künker (9)
- Möller (1)
- Rauch (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Империя (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск