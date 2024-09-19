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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1871 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1647 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Stephen Album - July 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Stephen Album - January 20, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Heritage - July 28, 2016
Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Heritage - July 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2016
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Heritage - October 30, 2014
Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Heritage - October 30, 2014
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2014
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1871 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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