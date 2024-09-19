Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1871 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1647 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 28 июля 2016
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2014
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
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Где продать?
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