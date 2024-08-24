Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1871 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 10 EUR. Торги состоялись 1 июля 2022.
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