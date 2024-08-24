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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1871 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1871 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1871 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 10 EUR. Торги состоялись 1 июля 2022.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 B на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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