Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4726 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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