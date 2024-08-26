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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4726 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2225 EUR
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность PF61 NGC
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Heritage - September 9, 2019
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Heritage - January 7, 2019
Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1871 A на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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