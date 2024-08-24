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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Heritage - September 22, 2015
Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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