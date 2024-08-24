Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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