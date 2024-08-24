1 пфенниг 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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