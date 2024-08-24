Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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