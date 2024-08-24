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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1871 C на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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