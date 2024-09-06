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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1871 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6826 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 200 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (1)
Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Karamitsos - December 5, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Tauler & Fau - September 14, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Spink - January 13, 2018
Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS64 RB ANACS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1871 A на аукционе Münzen & Medaillen - June 4, 2014
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 4 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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