Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1871 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6826 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 200 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS64 RB ANACS
Цена
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Где продать?
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