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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1871 года A "Победа в войне". Односторонний оттиск (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - Талер 1871 года A "Победа в войне" Односторонний оттиск - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1871 года A "Победа в войне" Односторонний оттиск - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 34,2 гр
  • Диаметр 35 мм

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года "Победа в войне" со знаком A. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1993 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.

Сохранность
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Пруссия Талер 1871 A "Победа в войне" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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