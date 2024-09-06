Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1871 года A "Победа в войне". Односторонний оттиск (Пруссия, Вильгельм I)
Разновидность: Односторонний оттиск
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1871 года "Победа в войне" со знаком A. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1993 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.
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