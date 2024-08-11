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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1871 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1871 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 C на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 C на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 C на аукционе Heritage - July 11, 2010
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1871 C на аукционе Heritage - July 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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