2 1/2 серебряных гроша 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

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