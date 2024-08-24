Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1846 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
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