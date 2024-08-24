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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1846 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1871 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1871 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1871 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
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