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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1872 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1872 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1872 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1872 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1872 B на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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