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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1843 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1843 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,75 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Stack's - August 20, 2018
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Heritage - July 12, 2009
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Heritage - July 12, 2009
Продавец Heritage
Дата 12 июля 2009
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1843 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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