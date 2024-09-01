Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 20,75 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1843
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Künker (3)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Rauch (1)
- Russiancoin (1)
- Stack's (1)
- WAG (2)
- Zöttl (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 июля 2009
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск