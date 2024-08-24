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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Каталог монет Фридриха Вильгельма IV (1840-1861)

Всего добавлено монет: 287

Период чеканки Фридриха Вильгельма IV
Каталог монет Фридрих Вильгельм IV 1840-1861
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coin Медь
Год монеты

Монеты Фридриха Вильгельма IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1860 A
 Серебро $120 - 2 318Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1859 A
 Серебро $120 $500 1 314Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1861 A
 Серебро $220 $720 1 330Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1841 A
 Серебро $250 $25 3 440Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1846 A
 Серебро $200 - 1 296Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1856 A
 Серебро $330 $4,800 3 346Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1855 A
 Серебро $140 - 1 222Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1848 A
 Золото $2,200 - 0 133Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1856 A "Горный"
 Серебро $100 $850 0 96Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1843 A
 Серебро $45 - 0 13Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1854 A
 Серебро $120 - 0 99Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1848 A
 Серебро $140 - 0 147Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1858 A
 Серебро $60 $260 0 5Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1842 A
 Серебро $210 - 0 231Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1849 A
 Серебро $330 $1,300 0 16Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
3 пфеннига 1850 A
 Медь $170 - 0 27Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1/6 талера 1856 A
 Серебро $350 $660 0 19Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1841 A
 Серебро $220 $650 0 113Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1858 A "Горный"
 Серебро $100 $610 2 91Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1859 A
 Серебро $1,200 - 0 197Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1852 A "Горный"
 Серебро $120 - 0 59Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1860 A "Горный"
 Серебро $95 $510 0 97Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1854 A "Горный"
 Серебро $85 $280 1 71Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1844 A
 Серебро $230 - 1 191Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1855 A
 Серебро $280 - 1 294Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1/2 серебряных гроша 1841 A
 Серебро $160 - 0 10Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1846 A "Горный"
 Серебро $80 - 0 40Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1841 A "Горный"
 Серебро $150 - 0 152Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1851 A
 Серебро $40 - 0 6Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1859 A "Горный"
 Серебро $100 - 0 72Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1857 A "Горный"
 Серебро $140 $360 0 90Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 серебряный грош 1855 A
 Серебро $55 $110 0 14Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1852 A
 Серебро $260 $860 0 20Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1857 A
 Серебро $170 $810 0 33Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1850 A "Горный"
 Серебро $120 $450 1 56Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 крона 1858 A
 Золото $8,300 $9,200 0 18Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 пфенниг 1844 A
 Медь $100 - 0 1Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 пфенниг 1841 A
 Медь $60 - 0 3Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1843 A
 Серебро $190 $4,400 1 83Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1845 A
 Серебро $240 - 2 161Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1846 A
 Золото $2,500 - 0 74Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1850 A
 Серебро $180 - 0 85Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
3 пфеннига 1858 A
 Медь $45 - 0 3Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1851 A "Горный"
 Серебро $95 - 1 35Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1849 A "Горный"
 Серебро $100 - 1 54Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1852 A
 Золото $3,200 - 0 21Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 серебряный грош 1842 A
 Серебро $75 - 0 8Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 крона 1860 A
 Золото $7,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Фридрихсдор 1847 A
 Золото $2,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1854 A
 Серебро $300 - 0 115
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