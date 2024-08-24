Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Каталог монет Фридриха Вильгельма IV (1840-1861)
Всего добавлено монет: 287
Каталог монет Фридрих Вильгельм IV 1840-1861
Монеты Фридриха Вильгельма IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $120 - 2 318
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1860 A
Серебро $120 $500 1 314
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1859 A
Серебро $220 $720 1 330
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1861 A
Серебро $250 $25 3 440
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1841 A
Серебро $200 - 1 296
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1846 A
Серебро $330 $4,800 3 346
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1856 A
Серебро $140 - 1 222
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1855 A
Золото $2,200 - 0 133
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1848 A
Серебро $100 $850 0 96
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1856 A "Горный"
Серебро $45 - 0 13
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1843 A
Серебро $120 - 0 99
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1854 A
Серебро $140 - 0 147
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1848 A
Серебро $60 $260 0 5
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1858 A
Серебро $210 - 0 231
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1842 A
Серебро $330 $1,300 0 16
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1849 A
Медь $170 - 0 27
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
3 пфеннига 1850 A
Серебро $350 $660 0 19
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1/6 талера 1856 A
Серебро $220 $650 0 113
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1841 A
Серебро $100 $610 2 91
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1858 A "Горный"
Серебро $1,200 - 0 197
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1859 A
Серебро $120 - 0 59
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1852 A "Горный"
Серебро $95 $510 0 97
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1860 A "Горный"
Серебро $85 $280 1 71
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1854 A "Горный"
Серебро $230 - 1 191
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1844 A
Серебро $280 - 1 294
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1855 A
Серебро $160 - 0 10
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1/2 серебряных гроша 1841 A
Серебро $80 - 0 40
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1846 A "Горный"
Серебро $150 - 0 152
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1841 A "Горный"
Серебро $40 - 0 6
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1851 A
Серебро $100 - 0 72
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1859 A "Горный"
Серебро $140 $360 0 90
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1857 A "Горный"
Серебро $55 $110 0 14
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 серебряный грош 1855 A
Серебро $260 $860 0 20
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1852 A
Серебро $170 $810 0 33
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1857 A
Серебро $120 $450 1 56
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1850 A "Горный"
Золото $8,300 $9,200 0 18
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 крона 1858 A
Медь $100 - 0 1
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 пфенниг 1844 A
Медь $60 - 0 3
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 пфенниг 1841 A
Серебро $190 $4,400 1 83
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1843 A
Серебро $240 - 2 161
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1845 A
Золото $2,500 - 0 74
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1846 A
Серебро $180 - 0 85
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1850 A
Медь $45 - 0 3
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
3 пфеннига 1858 A
Серебро $95 - 1 35
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1851 A "Горный"
Серебро $100 - 1 54
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1849 A "Горный"
Золото $3,200 - 0 21
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1852 A
Серебро $75 - 0 8
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 серебряный грош 1842 A
Золото $7,000 - 0 9
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
1 крона 1860 A
Золото $2,300 - 0 9
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Фридрихсдор 1847 A
Серебро $300 - 0 115
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1854 A
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