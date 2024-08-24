Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1860
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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