Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1860 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1860 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (3)
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1860 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1860 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1 серебряный грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск