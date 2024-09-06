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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1847 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1847 A
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847 A
Средняя цена 740 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Талер 1847 A
Средняя цена 160 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Талер 1847 A Горный
Средняя цена 100 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1/6 талера 1847 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1847 A
Средняя цена 70 $
Продажи
1 4
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1847 D
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1847 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1847 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1847 D
Средняя цена 180 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1847 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1847 D
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1847 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1847 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847 D
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
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