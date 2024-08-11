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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1847 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1847 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1847 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5089 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (7)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1999 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
880 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1847 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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