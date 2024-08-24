Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1841-1860 года. Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1841-1860
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1841-1860 года. Инкузный брак. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Schulman b.v. за 90 EUR. Торги состоялись 28 июля 2022.
Сохранность
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