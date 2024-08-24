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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1841-1860 года. Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 3 пфеннига 1841-1860 года Инкузный брак - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1841-1860 года Инкузный брак - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1841-1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1841-1860 года. Инкузный брак. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Schulman b.v. за 90 EUR. Торги состоялись 28 июля 2022.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1841-1860 на аукционе Schulman - July 28, 2022
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
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