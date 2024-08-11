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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1841 года

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм III)

Аверс
Реверс
2 талера 1841 A
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 11

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1841 A
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1841 A
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1841 A
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 27

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм IV)

Аверс
Реверс
2 талера 1841 A
Средняя цена 250 $
Продажи
3 437
Аверс
Реверс
Талер 1841 A
Средняя цена 220 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
Талер 1841 A Горный
Средняя цена 150 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
1/6 талера 1841 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/6 талера 1841 D
Средняя цена 180 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1841 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1841 D
Средняя цена 130 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1841 A
Средняя цена 160 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1841 A
Средняя цена 160 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1841 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841 D
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1841 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1841 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 D
Средняя цена
Продажи
0 0
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