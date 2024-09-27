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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4925 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1841 A на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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