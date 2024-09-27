1/6 талера 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4925 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

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