Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1841
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4925 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (3)
- Münzen & Medaillen (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск