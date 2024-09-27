2 фридрихсдора 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1841 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3200 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

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