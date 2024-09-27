Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1841
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1841 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3200 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность VF
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Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
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Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
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Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
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