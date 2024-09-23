Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1841
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1841 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20979 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
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Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 NGC
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Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
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Где продать?
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