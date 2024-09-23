Фридрихсдор 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1841 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20979 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

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