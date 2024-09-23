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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1841 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1841 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1841 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20979 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (17)
  • UBS (2)
  • Westfälische (2)
Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1801 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Heritage - August 16, 2010
Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1841 A на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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