Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1841 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1841
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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